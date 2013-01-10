Более 50% россиян отметят Старый Новый год

С некоторых пор в России принято отмечать два новогодних праздника - Новый год и Старый Новый год. Согласно данным аналитического центра Юрия Левады, отмечать Старый Новый год-2013 собираются 53% россиян.

В пресс-релизе аналитического центра в четверг сообщается, что "после того как в 2004 и 2005 годах снизилось число россиян, которые собирались отмечать Старый Новый год, в последние годы почти восстановилось то количество, которое было до введения продолжительных новогодних каникул".

Сообщается, что большинство из тех, кто собирается отмечать этот праздник, это - учащиеся и студенты - 71%, рабочие - 56%, специалисты - 55% и в целом россияне моложе 25 лет - 64%, с высшим образованием - 56%.

Опрос был проведен 14-17 декабря 2012 года, было опрошено 1,6 тысячи человек в 130 населенных пунктах 45 регионов страны.

Поясним, Старый Новый год - неофициальный праздник у народов бывшей Российской империи и других стран, где церковь не перешла на современный Григорианский календарь. В России праздник появился с 1918 года, в связи с введением в Советском государстве Григорианского календаря.

В русской народной традиции новогодняя обрядность была привязана ко дню памяти св. Василия Великого (Васильев вечер), который передвинулся с 1 на 14 января, ведь Русская православная церковь живёт по Юлианскому календарю.

Поскольку сегодня мы живем по Григорианскому календарю, расхождение с Юлианским календарем составляет 13 дней, то Старый Новый год по старому стилю отмечается в ночь с 13 на 14 января.

А самой традиции отмечать Новый год уже более 300 лет, еще в 1700 году Петр I повелел своим указом отмечать этот праздник.