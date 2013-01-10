Медведев поручил пресекать чрезмерный рост тарифов ЖКХ

Дмитрий Медведев на селекторном совещании по вопросам тарифной и ценовой ситуации в ЖКХпоручил правительству и главам регионов пресекать попытки завышения тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

"Вы должны следить за состоянием всех платежей, не допуская как их завышения против установленных нормативов, так и неоправданной дифференциации по районам и населенным пунктам, если это не предусмотрено какими-либо правилами и не вытекает из текущих условий. Это недопустимо, это особенно сильно раздражает наших людей", - заявил глава правительства на селекторном совещании по вопросам тарифной и ценовой ситуации в ЖКХ.



В то же время Д. Медведев напомнил, что государство регулирует лишь часть тарифов: на воду, тепло, газ и электроэнергию. Остальные же цены устанавливаются на договорной основе, и основной рост платежей, оспариваемых гражданами и требующих проверки, приходится именно на них, указал он.



"Очевидно, что население нашей страны не должно от этого страдать. Наших людей нельзя оставлять один на один с проблемами и с теми организациями, которые работают в сфере ЖКХ", - подчеркнул Д. Медведев, добавив, что задача власти заключается в налаживании соответствующих коммуникаций, сообщает РБК.



Премьер также в очередной раз призвал обеспечить прозрачность деятельности товариществ собственников жилья (ТСЖ) и управляющих компаний (УК), к деятельности которых тоже есть вопросы.

Как сообщал ранее ВЦИОМ, ссылаясь на опрос, почти три четверти россиян (72%) признали, что повышение тарифов на услуги ЖКХ стало серьезной нагрузкой на семейный бюджет. В прошлом году тарифы на услуги ЖКХ впервые повышали два раза – 1 июля и 1 сентября. Ранее повышение происходило один раз в год — 1 января. Двойное повышение тарифов в столице планируется сохранить и в будущем.