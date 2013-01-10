Глобализация привела к однородности продуктов питания в разных странах

В настоящее время в мире, где производится достаточное количество продовольствия, голодают 870 млн человек. Глобализация привела к тому, что в одних частях света имеется изобилие продовольствия, а во всех остальных регионах люди страдают от его хронической нехватки.



Глобализация также привела к определенной однородности сельскохозяйственных культур - многие люди обходятся рисом, кукурузой, пшеницей и картофелем, тогда как за всю свою историю человечество выращивало и употребляло в пищу около 7 тысяч растений. Однородность продуктов питания повышает риск дефицита микроэлементов.

Забытые и малоиспользуемые виды сельхозкультур играют крайне важную роль в борьбе против голода и являются ключевым ресурсом для сельского хозяйства и сельского развития, сказал гендиректор Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жозе Грациану да Силва на международном семинаре "Урожай 21 века" в Кордове, сообщил пресс-центр ООН.

Он также отметил важность устойчивого и правильного рациона питания.

Грациану да Силва отметил, что в то время как почти 870 миллионов человек голодают, еще больше людей страдают от избыточного веса и ожирения. Бедные страны сталкиваются с отсутствием свободного доступа к продовольствию, в то время как потребители в индустриально развитых странах выбрасывают 220 миллионов тонн продовольствия ежегодно, что эквивалентно суммарному годовому производству в странах Африки к югу от Сахары.

Семинар в Кордове ознаменовал собой начало Международного года киноа-2013. Этой культуре в рамках семинара была посвящена отдельная сессия. Глава ФАО отметил, что киноа - это не только злак, содержащий все аминокислоты, необходимые человеку. Она также отлично приспосабливается к росту на любой высоте - от уровня моря до высокогорных областей.

Киноа имеет древнее происхождение и была одним из важнейших видов пищи индейцев в Андах. В цивилизации инков киноа была одним из трех основных видов пищи наравне с кукурузой и картофелем. Инки её называли "золотым зерном". В России ее называли "рисовая лебеда".

В отличие от пшеницы и риса, содержащих малое количество лизина, аминокислотный состав белков киноа очень сбалансирован и близок к составу белков молока, количество аминокислот до 20 типов[3].

Помимо уникальных белков, киноа содержит также углеводы, жиры (с высоким содержанием лецитиновой кислоты), клетчатку, минералы и витамины группы B. Киноа, кроме того, богата фосфором (в три раза больше, чем рис самого высшего качества и не уступает многим видам рыбы), железом (вдвое превосходит пшеницу), кальцием, цинком.