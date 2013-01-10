Гайд-парк будет открыт в «Сокольниках» на месте бывшего Зеленого театра

В Москве в парке «Сокольники» «Гайд-парк» - площадка для политических дискуссий - откроется на месте бывшего Зеленого театра, как ожидается, весной в этом году.

Московский аналог лондонского Гайд-парка займет площадь 2 тысячи 70 кв. метров. Площадка для политических дискуссий в «Сокольниках» сможет вместить около 2 тысячи человек.

Начальник пресс-службы «Сокольников» Денис Цуканов заявил, что полная картина того, как будет выглядеть новая площадка, станет ясна в ближайшее время.

Напомним, 7 января 2013 года в Москве вступила в силу новая редакция закона о митингах.

Гайд-парк еще появится в Парке им.Горького. Жители Москвы получат возможность проводить собрания, митинги и другие акции на этих территориях без согласования со столичными властями с 07:00 до 22:00 мск.