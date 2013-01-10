ООН призывает охватить трудовым законодательством прислугу

Миллионы домашних работников не защищены трудовым законодательством и являются уязвимыми для эксплуатации, говорится в новом докладе Международной организации труда, представленном в Женеве.

Об этом сообщает пресс-центр ООН.

В докладе МОТ говорится, что в мире насчитывается более 52 миллионов человек, занятых в качестве домашней прислуги, причем 80% из них составляют женщины. Значительное число мужчин работает в качестве садовников, водителей или дворецких.

Из 52 миллионов лишь 10% охвачено трудовым законодательством.

В докладе отмечается, что домашние работники часто имеют ненормированный рабочий день, причем без права на еженедельный отдых. В сочетании с отсутствием прав, крайней зависимостью от работодателя и изолированным характером домашней работы это делает их уязвимыми для эксплуатации и злоупотреблений.

Выводы доклада могут рассматриваться в качестве критериев для оценки прогресса в расширении правовой защиты домашних работников.

Кроме того, в докладе содержится призыв к странам внедрять соответствующие изменения, как в законодательстве, так и на практике.

Доклад о ситуации с домашней прислугой в мире представлен вслед за принятием в июне 2011 года в рамках МОТ новой Конвенции о достойном труде для домашних работников. Ее положения закрепляют за домашней прислугой такие же права, какими пользуются другие трудящиеся. Это - разумная продолжительность рабочего дня, отдых, по меньшей мере, 24 часа в неделю, обеспечение справедливого уровня минимальной оплаты труда и т.д. Домашняя прислуга должна иметь закрепленное в законе право на отпуск и медицинскую страховку. Этот международно-правовой документ предусматривает специальные меры защиты для несовершеннолетних и мигрантов.

На сегодняшний день Конвенцию ратифицировали только три страны.

Международная организация труда (МОТ, англ. International Labour Organization, ILO) - специализированное учреждение ООН, международная организация, занимающаяся вопросами регулирования трудовых отношений.