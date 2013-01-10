Среди незаконных мигрантов в ЕАО преобладают китайцы и узбеки

За год из Еврейской автономии выдворили 16 нарушителей миграционного законодательства. Среди осуждённых – граждане КНР, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Таджикистана. Судебные приставы сопровождали иностранцев до пунктов пропуска в селе Нижнеленинское ЕАО, Хабаровске, Красноярске, Москве.

Как сообщила «АН-онлайн» представитель Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по ЕАО Светлана Бунакова, в прошлом году в областное УФССП поступило 22 постановления судей о принудительном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации. Нарушители, среди которых преобладали китайцы и узбеки, содержались в спецприёмнике Биробиджана.

По постановлениям судебных приставов-исполнителей Биробиджанского межрайонного специализированного отдела судебных приставов за пределы России выдворено 16 человек. Они были переданы по акту установленной формы пограничным органам в пунктах пропуска «Нижнеленинское», «аэропорт Хабаровск», «Москва – Домодедово», «Красноярск - Емельяново».

«В настоящее время в спецприёмнике содержатся ещё три иностранных гражданина, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации. Все трое - граждане Узбекистана», - рассказала Светлана Бунакова.

Судебные приставы и представители Отдела Федеральной миграционной службы по ЕАО провели встречи с лидерами национально-культурных объединений, общин и землячеств иностранных граждан в ЕАО. Обсуждались пути решения возможных конфликтных ситуаций, связанных с принудительным выдворением иностранцев за пределы России.