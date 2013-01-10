Шварценеггер встретился с Невским

Известный российский актер и бодибилдер Александр Невский встретился в Лос-Анджелесе с бывшим Губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером.



Во время встречи обсуждались и вопросы популяризации массового спорта. Невский, который также является советником Губернатора Тульской Области, рассказал легендарному Терминатору о проводимых им культурных и спортивных мероприятиях, а также пригласил Шварценеггера посетить Россию. По словам Невского, Арнольд находится в прекрасной спортивной форме и его визит в Москву может состояться в самое ближайшее время.







