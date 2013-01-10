Галкин предупредил Жерара Депардье, какие его ждут сюрпризы в России

Юморист, артист и телеведущий Максим Галкин написал письмо французскому актеру, гражданину РФ Жерару Депардье и предупредил, какие "сюрпризы" его ожидают в России.

Галкин сначала перечислил некоторые особенности проживания в России, а в конце письма, опубликованного в "Комсомолке" пригласил Депардье приехать в «налоговый рай», пообещав помочь разобраться на месте.

"Во-первых, не надо Вам сразу переходить на наши продукты, лучше постепенно. Я знаю, у Вас есть деньги, чтобы покупать в дорогих магазинах, но у нас в отличие от загнивающей Франции цена - не залог качества, могут быть сюрпризы. Поэтому поначалу еду Вам надо возить самолетами из Франции, особенно мясо, сыр и яйца.

Во-вторых, первое время с Вами будут выпивать наши губернаторы. Я знаю, Вы любите выпить, но тут совсем другое: от выпивки и от самих губернаторов после выпивки могут быть сюрпризы. Поэтому покидайте приемы чуть раньше, чем того требует приличие, сославшись, например, на встречу с Путиным по поводу гражданства Брижит Бардо.

В-третьих, после приемов не садитесь за руль. У нас в отличие от отсталой Франции в крови у водителя должно быть ноль промилле. И даже если Вы не пили спиртного, а в желудке у Вас забродила селедочка с огурчиком, у Вас все равно могут отобрать права, зато в отличие от Вашей законопослушной родины у нас с полицейским можно договориться (сюрпризом будет!)", - пишет Максим Галкин.

У него есть еще две рекомендации для Депардье: не ездить на охоту и быть аккуратным на съемках в павильонах киностудий.

Галкин пояснил, что российские чиновники любят с вертолета пострелять зверей из Красной книги. А это не понравится Бриджит Бардо.

И, по словам юмориста, "в павильонах зимой холодно, а летом жарко, но зато при этом всегда душно, и чистота туалетов оставляет желать лучшего".

Напомним, российский паспорт Жерару Депардье в Сочи вручил президент РФ Владимир Путин.

Кстати, французскому актеру поступило несколько предложений о работе в России. Его ждут в Чечне, в Мордовии, в Тюмени.