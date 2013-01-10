Волонтёры уверены, что новый законопроект направлен против них

Внесенный СовФедом на рассмотрение Госдумой законопроект «О добровольчестве» в первую очередь направлен против волонтёрского движения в России, считают сами его участники. В тексте законопроекта есть норма, по которой волонтёры должны будут регистрироваться в специальный реестр.

«По сути того, что нам предлагают, нам, некоммерческим организациям, это совершенно не нужно, - передает слова руководителя фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» Елены Альшанской Public Post. - Никакого бонуса за то, что мои волонтёры попадают в государственный реестр, я не получаю. Более того, я начинаю волноваться за то, что персональная информация, которую мне доверили люди, попадает неизвестно к кому с непонятными последствиями. Никакой пользы я в этом не вижу».

По словам Альшанской, новый законопроект, если он будет принят Госдумой, однозначно обернется против негосударственного волонтёрства и снизит «градус желания заниматься волонтёрской деятельностью».

«Зачем мне быть в каком-то реестре? Не вижу какой-либо функциональности в нем. Принятый, он может послужить поводом для того, чтобы вставлять палки в колеса гражданским инициативам, - возмущается Глафира Паринос, волонтёр проектов «Виртуальная рында» и «Карта помощи Кубани».

«Еще ситуация с пожарами 2010 года показала, что мы, обычные люди, способны организовываться и эффективно помогать на фоне бездействия официальных ответственных организаций. Ситуация на Кубани этим летом стала для государственных мужей последней каплей и спровоцировала рассмотрение этого закона. Еще бы — их столько критиковали!», - добавляет она.