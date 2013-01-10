Астахов назвал письмо детдомовца «бессовестной спекуляцией»

Уполномоченный при президенте РФ по правам детей Павел Астахов назвал бессовестной спекуляцией письмо Владимиру Путину от воспитанника челябинского интерната для детей с ограниченными возможностями Максима Каргопольцева.

Местные СМИ накануне сообщили, что в этом письме он якобы попросил разрешить усыновить его американской семье, с которой он общался и вел переписку в течение семи последних лет.

«После проверки «обращения больного сироты» из Челябинского интерната, к президенту выяснилось, что это подделка. Бессовестная спекуляция», - написал он в своем микроблоге.

«Никто не запрещает брать и вывозить детей для проведения лечения, оздоровления, реабилитации за границу. В том числе в США. Если люди действительно хотят помочь ребенку-сироте, нуждающемуся в индивидуальном лечении - возможности есть. Для этого необязательно его усыновлять», - добавил он.

Ранее в четверг, директор этого интерната Денис Мацко заявил, что история с письмом Каргопольцева является «газетной уткой» и что его подопечный не писал никаких обращений к Путину.

«Это неправда. Один из порталов опубликовал вот такую утку и с удовольствием ее растиражировали, не проверяя подлинность. Неправда, никакого обращения Максима не было ни в устной, ни в письменной форме, ни в какой», - заявил Мацко.

Астахов поддержал принятие «закона Димы Яковлева», запрещающего американским гражданам усыновлять российских детей, который стал ответом на «Акт Магнитского» в США.

Позиция омбудсмена побудила правозащитников обратиться с открытым письмом к президенту Франции Франсуа Олланду с требованием лишить Астахова права въезда в Шенгенскую зону.