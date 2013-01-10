Марш 13 января поддерживают Басилашвили, Ахеджакова и другие

Оппозиционный политик Борис Немцов написал на своей странице в Facebook, что с идеей «Марша против подлецов» согласны актеры Олег Басилашвили, Лия Ахеджакова и Татьяна Догилева. Ранее он рассказал «АН-онлайн», что первым идею поддержал актер Алексей Девотченко. Сам Алексей заявил, что «больше не может терпеть беспредел».



Немцов также уточняет, что теперь к идее марша присоединились режиссеры Кирилл Серебрянников, Владимир Мирзоев, Павел Бардин и писатели Лев Рубинштейн и Виктор Шендерович. Кроме того, ранее свою готовность участвовать в акции подтвердили партии РПР-ПАРНАС, «Яблоко» и движение Солидарность. На марш пойдут большинство членов КС оппозиции.

По мнению Немцова, в данный момент людям, которые собираются на марш, главное - донести информацию до других. «Марш согласован. Безопасность участников гарантирована», - подчеркивает он. Оппозиционер в заключение пишет, что «путинский зомбоящик уже вовсю работает против нас». «Они боятся и правильно делают. Ироды боятся Людей. Особенно когда Людей много», - резюмирует он.