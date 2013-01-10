Владимир Путин в Северо-Западном федеральном округе

Сегодня президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Северо-Западный федеральный округ. Об этом сообщает официальный сайт «Единой России».



В Петербурге глава государства примет участие в торжественной церемонии имянаречения головного ледокольного судна снабжения добывающих платформ «Витус Беринг».



Президент также посетит военно-морскую базу Северного флота в Североморске. После осмотра базы состоится торжественная церемония вручения ордена Нахимова тяжелому атомному ракетному крейсеру «Петр Великий», награжденному за мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные личным составом корабля при выполнении боевых заданий командования.



Кроме того, глава государства проведет видеоконференцию с ракетным подводным крейсером стратегического назначения «Юрий Долгорукий».