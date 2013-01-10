Деятели российской культуры выступают против закона Димы Яковлева

На видеохостинге Ютьюб появились видеообращения российских актеров, деятелей культуры, выступающих против закона Димы Яковлева, принятого в спешном порядке Госдумой и подписанного президентом Путиным.

Закон, подписанный Путиным и вступивший в силу в первый день 2013 года, напоминают АН, запрещает гражданам США усыновление российских сирот.

В видеообращении актер Максим Суханов называет принятие Госдумой закона Димы Яковлева абсурдным, и обращает внимание на то, что тысячи российских сирот, переехавшие в приемные семьи в США, живут благополучно.

Телеведущая Светлана Сорокина назвала закон Димы Яковлева "подлым законом", отметив, что никто не имеет права отнимать у детей шанс на нормальную жизнь.

Актриса Лия Ахеджакова называет закон Димы Яковлева "людоедским законом". "Страшная история произошла, самые беззащитные, ничьи детки, которые рождаются не очень здоровыми, не нужны государству," - сказала Лия Ахеджакова.

Деятели российской культуры обращаются к гражданам с призывом выйти 13 января на марш против "Закона подлецов", шествие согласовано с властями Москвы.