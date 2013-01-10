На начинке «Зенит-Арены» хотят сэкономить 1,5 млрд рублей

Рабочая группа правительства Санкт-Петербурга разработала предложения по удешевлению стадиона на Крестовском острове — одной из основных площадок будущего чемпионата мира по футболу 2018 года.

Глава группы, вице-губернатор Игорь Метельский изложил их в письме вице-премьеру России Дмитрию Козаку (копия документа есть у «Известий»). Предлагается исключить из проекта строительства «Зенит-Арены» концертное оборудование, уменьшить мощность некоторых систем стадиона (это позволит сэкономить на проводах, трубопроводах и т.п.), оптимизировать подъемники, а также сэкономить на материалах и оборудовании за счет конкурсов. — Техническая часть проекта была утверждена в мае 2012 года ФГУ «Главгосэкспертиза России».

Сейчас на экспертизе находится сметная часть проекта. Если заказчик (комитет по строительству Санкт-Петербурга) и «Главгосэкспертиза» посчитают нужным, они могут изъять из проекта некоторые части, соответственно стоимость работ снизится, — пояснила «Известиям» представитель генподрядчика — холдинга «Трансстрой» — Елена Гурьянова. Как пояснил источник, участвующий в строительстве стадиона, поскольку проект уже прошел техническую экспертизу, его нельзя принципиально изменить. Но можно изъять из проекта отдельные дополнительные элементы.

Только на отказе от концертного оборудования, по оценке источника, можно сэкономить порядка 1,5 млрд рублей. В ноябре представители комитета по строительству Петербурга сообщили, что стройка обойдется всего в 38 млрд рублей — за счет спецскидок от подрядчиков. Теперь дело дошло и до урезания функциональности. В комитете по строительству Санкт-Петербурга от комментариев отказались, поскольку окончательное решение по оптимизации сметы еще не принято. Как сообщили в «Трансстрое», с компанией уже пролонгировали договор на 2013-й, но после утверждения новой сметы будут заключены дополнительные соглашения. — Сейчас мы ждем, когда утвердят смету, и станет ясно, что от нас хочет получить заказчик, — говорит Елена Гурьянова.

По ее словам, «Трансстрой» уже вложил в проект 800 млн рублей, и руководство компании не исключает, что до открытия финансирования придется потратить в общей сложности порядка 2 млрд рублей собственных средств. — Мы не являемся инвестором, просто вкладываем деньги, чтобы строительство не стояло. После открытия финансирования эти расходы нам будут возмещены, — пояснила Гурьянова. По мнению экспертов, уменьшение функциональности может негативно сказаться на окупаемости проекта. — Горизонт планирования таких масштабных и дорогих объектов, как арена международного уровня почти на 70 тыс. человек, не должен ограничиваться проведением чемпионата. Объект должен иметь возможность приносить доход и после 2018 года, — считает директор направления стратегического консалтинга CBRE Полина Жилкина.

По ее словам, организация концертов и других неспортивных мероприятий — важная составляющая операционного дохода такого объекта. Специализированных концертных площадок вместимостью более 30 тыс. человек в России единицы. Начальник отдела стратегического консалтинга компании Jones Lang LaSalle Юлия Никуличева напомнила, что за рубежом, особенно в США и Великобритании, развита модель строительства клубных стадионов, которые получают значительный доход от концертов.



Последний, объявленный срок сдачи в эксплуатацию стройки на Крестовском — 2015 год. По данным «Трансстроя», уже на 80% готова чаша стадиона и на 70% — выкатное поле. Стадион еще не получил официального названия. Кроме «Зенит-Арены» среди предложенных вариантов «Газпром Арена», «Зенит», «Петербург-Арена». После окончания строительства стадион передадут «Газпрому» для ФК «Зенит».



