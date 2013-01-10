Сердюков готов 11 января ответить на вопросы следователя

Бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков готов в пятницу, 11 января, к 10:00 явиться на допрос и ответить на вопросы следователей по делу "Оборонсервиса".

Адвокат экс-главы Минобороны Генрих Падва заявил о своей готовности завтра явиться со своим подзащитным на допрос. По словам защитника Сердюкова, он здоров.

Анатолий Сердюков должен дать свидетельские показания в рамках уголовного дела о махинациях с объектами недвижимости, принадлежащими компании "Оборонсервис", подконтрольной Минобороны.

Допрос бывшего министра должен был состояться 28 декабря 2012 года, но Сердюков отказался отвечать на вопросы, сославшись на болезнь своего адвоката. Следователи перенесли допрос на 11 января 2013 года.

Напомним, Сердюкова вызывали по повестке. 28 декабря в 7.30 утра самолёт правительственной авиакомпании "Россия", на борту которого находился бывший министр обороны, приземлился в аэропорту Внуково. Он прилетел из Франции. Сразу после прилёта он выехал на допрос в Следственный комитет в Техническом переулке.

По обвинению в мошенничестве в рамках данного дела под стражей находятся экс-глава "Центра правовой поддержки "Эксперт" Екатерина Сметанова и ее супруг, бывший гендиректор склада Московского округа ВВС Максим Закутайло. Бывший руководитель Департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгения Васильева находится под домашним арестом.