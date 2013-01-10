Директор интерната опроверг, что сирота обращался к Путину

Директор челябинской школы-интерната №13 Денис Мацко опроверг информацию о том, что воспитанник этого заведения 14-летний сирота Максим Каргопольцев просит разрешить ему уехать в США к приёмной семье.

По словам Мацко, мальчик не обращался с письмом ни к президенту РФ Владимиру Путину, ни к депутатам Госдумы. Директор интерната уверяет, что обращения Максима не было ни в устной, ни в письменной форме.

При этом Мацко утверждает, что некий журналист предлагал записать обращение Максима, но тот отказался, передает РИА Новости. Он добавил, что после появления этой истории он поговорил с Максимом еще раз. "Вот он, около меня. Он тоже утверждает, что ничего подобного не было", — сообщил директор интерната.

О том, что отступать от принятого решения о полном запрете усыновления американцами ни в коем случае нельзя, считает сенатор от Челябинской области Руслан Гаттаров.

О том, что нельзя делать исключения, сегодня заявила и депутат "единоросс" Екатерина Лахова. Она назвала сообщение об обращении к президенту и Госдуме челябинского подростка провокацией, которую подготовили взрослые.