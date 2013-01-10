Медведев утвердил правила оказания медпомощи арестованным и осужденным

Дмитрий Медведев утвердил постановление правительства РФ о правилах оказания медицинской помощи заключённым под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы, сообщает пресс-служба российского кабмина в четверг.

Постановление направлено на совершенствование порядка оказания лицам, заключённым под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы, подозреваемым, обвиняемым или осуждённым медпомощи в организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения.

Документом, в частности, предусматривается возможность приглашения к вышеуказанным заболевшим лицам для проведения консультаций врачей-специалистов в учреждениях уголовно-исполнительной системы из медицинских госорганизаций, указанных в Правилах.

Как говорится в справке к постановлению, финансирование данных мероприятий будет осуществляться за счёт средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете ФСИН России.