Лахова назвала обращение сироты из Челябинска к Путину провокацией

Депутат Государственной думы от «Единой России» Екатерина Лахова назвала обращение больного сироты из челябинского интерната к президенту РФ Владимиру Путину провокацией.

«АН» со ссылкой на челябинские СМИ сообщали, что 14-летний Максим Каргопольцев, страдающий от генетического заболевания, написал письмо главе государства с просьбой разрешить ему эмигрировать в США, где его ждет приемная семья.

Как заявила РИА «Новостям» Лахова, всё это сделано явно с помощью взрослых. По мнению депутата, делать исключения и отступать от норм уже принятого закона нельзя. При этом необходимо по каждому конкретному случаю провести разбирательство. Выяснить, каким заболеванием страдает ребёнок и была ли оказана ему необходимая помощь.

Сейчас стало известно, что директор интернета, где воспитывается Максим Каргопольцев, заявил, что мальчик не писал письмо с обращением к Владимиру Путину.