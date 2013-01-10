Напротив Кремля злоумышленники разместили экстремистский баннер

В Москве утром 10 января неизвестные злоумышленники вывесили баннер с экстремистской символикой напротив Кремля на Большом Каменном мосту. Экстремистский баннер обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Полицейские его и сняли.

По некоторым данным, баннер с экстремистской символикой сфотографировал журналист одного из информационных интернет-порталов. Он был задержан полицейскими и доставлен в отдел полиции для дачи объяснений, после чего его отпустили, передает радиостанция "Коммерсантъ FM".

Напомним, в феврале 2012 года на Софийской набережной напротив Кремля неизвестные разместили плакат с лозунгом "Путин, уходи!". Тогда акция состоялась накануне оппозиционного митинга.