В Краснодар доставлены тела пятерых погибших в Альпах туристов. ВИДЕО

Борт с останками Дениса и Ирины Кравченко, Вячеслава Слепцова, Юлии и Людмилы Юдиных, погибших 4 января 2012 года в результате инцидента в итальянских Альпах, приземлился в аэропорту Краснодара в ночь на четверг.

Согласно правилам, репатриацией погибших кубанцев занимается компания "Альфастрахование", у которой туристы оформили страховку.

Кроме того, итальянские врачи уже разрешили перевезти в Россию выжившего после аварии Бориса Юдина, передают "Вести".

"АН" писали, что власти Кубани пообещали помочь семьям погибших и пострадавшего жителя станицы Северской Краснодарского края.

Напомним, всего на снегоходе в северо-итальянских Альпах разбились 8 человек. Выжили только двое. Водителю Азат Ягафаров. Ему уже предъявили официальные обвинения в непредумышленном убийстве. Он арестован, у его палаты постоянно дежурит полиция. В момент аварии Ягафаров был пьян. Анализ крови показал незначительное превышение разрешенной в Италии нормы.

Итальянский суд уже назначил россиянину общественного адвоката.

ВИДЕО: "Вести".