В США зафиксирована эпидемия гриппа, умерли 18 детей
10 января 2013, 08:02 [ «Аргументы Недели» ]
В США в 41 штате в начале года зафиксирован резкий рост заболеваемости гриппом. Эпидемия гриппа унесла жизни 18 детей. Распространение заболевания началось ранее, чем прогнозировали специалисты.
В настоящее время, как пишут американские СМИ, большинство госпиталей переполнены пациентами.
В некоторых американских городах вакцину от гриппа предоставляют бесплатно. В США каждый год гриппом заболевают от пяти до 20 процентов американцев. Ежегодно от гриппа в этой стране умирают не менее трех тысяч человек.