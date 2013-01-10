В США зафиксирована эпидемия гриппа, умерли 18 детей

В США в 41 штате в начале года зафиксирован резкий рост заболеваемости гриппом. Эпидемия гриппа унесла жизни 18 детей. Распространение заболевания началось ранее, чем прогнозировали специалисты.

В настоящее время, как пишут американские СМИ, большинство госпиталей переполнены пациентами.

В некоторых американских городах вакцину от гриппа предоставляют бесплатно. В США каждый год гриппом заболевают от пяти до 20 процентов американцев. Ежегодно от гриппа в этой стране умирают не менее трех тысяч человек.