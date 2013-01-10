Премьер России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утвердил федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы". Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства РФ.

Среди прочих нововведений - мобильная "тревожная кнопка", которую все российские судьи будут иметь при себе постоянно.

Как отмечается в справке к постановлению, в России за последние три года зафиксировано 14 убийств судей, из них только девять раскрыто. Обеспокоенность ростом числа таких происшествий меньше месяца назад выражал и всероссийский съезд судей. Тогда же отмечалось, что не раскрытыми остаются более 250 преступлений против представителей судейского корпуса: среди них угрозы убийством и покушения, а также разбойные нападения и грабежи.