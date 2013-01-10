Большинство россиян приступили к работе после праздников

Не секрет, что после длительных праздников возвращаться на работу тяжеловато. Новогодние каникулы — это прекрасная возможность провести время с семьей и друзьями, отправиться в путешествие или провести время за городом. Но это и застолья, телевизор.

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко даже назвал этот период «декадой ужаса». Но, судя по результатам опроса портала Superjob.ru, все не так печально, и на здоровье и настроение большей части россиян каникулы не оказали негативного влияния.

После длительных новогодних каникул почти каждый второй работающий россиянин отправился на работу в отличном расположении духа и с новыми силами.

Как же прошел первый рабочий день наступившего 2013 года? Легко влились в рабочий процесс после праздников почти половина участников опроса. По их мнению, хороший отдых способствует легкой адаптации к наступившим трудовым будням. «Соскучилась по коллегам, с удовольствием шла на работу»; «Хандрить некогда», - делятся впечатлениями опрошенные.

Никак не может прийти в себя и влиться в рабочий процесс 21% респондентов –— новогодние застолья и перемены в распорядке дня явно не пошли им на пользу. «Хочется спать – за каникулы привык вставать не раньше одиннадцати»; «Вся эта новогодняя кутерьма уже порядком надоела, но заставить себя работать в полную силу тяжело», - сообщают они.

По словам 57% опрошенных, каникулы прошли отлично и положительно сказались на рабочем настрое. Зарубежные поездки, отдых с детьми, учеба, встречи с близкими –— судя по комментариям респондентов, они нашли для себя множество интересных занятий. «Отличное время с детьми»; «Была замечательная поездка, много новых впечатлений»; «Возвращаюсь к работе с новыми силами», - сообщают опрошенные.

И, напротив, 17% респондентов сообщили, что каникулы отрицательно отразились на их самочувствии и настроении. При этом 11% участников опроса уверены, что длительные выходные нужно отменить, а 6% предлагают сохранить всероссийский новогодний отпуск, несмотря на личный негативный опыт. «Алкоголь и переедание — это плохо. Но ведь кто-то на коньках, на лыжах катался и с семьей время проводил»; «До 5 января выходных хватит за глаза»; «Что делать зимой на выходных? Уж лучше бы Новый год был летом», - комментируют респонденты.