Больной сирота из Челябинска написал письмо Путину

Cирота из Челябинска Максим Каргопольцев, страдающий от генетического заболевания, написал письмо президенту РФ Владимиру Путину. Максиму сейчас 14 лет. Подросток семь лет общается с гражданами США, согласившимися стать его опекунами.

Максим уже побывал в Соединенных Штатах. Его потенциальные приемные родители также приезжали в Россию.

Мальчик полностью им доверяет.

Максим Каргопольцев просит Владимира Путина разрешить ему эмигрировать в США, где его ждет приемная семья.

В 2012 году американцы подали документы на усыновление, но не успели.

С 1 января 2013 года вступил в силу "закон Димы Яковлева", запрещающий гражданам США усыновлять детей из России.

На стороне несовершеннолетнего больного сироты выступает уполномоченный по правам человека Челябинской области Маргарита Павлова. Она считает, что разлучать мальчика и его приемную семью недопустимо. Подросток написал письмо с просьбой не только главе государства, но и депутатам Госдумы.

Депутат Госдумы от "Единой России" Роберт Шлегель после принятия ответа "закону Магнитского" предложил ввести поправки в нормативный акт. По мнению единоросса, право на переезд за рубеж может быть предоставлено сиротам, не имеющим возможности получить необходимое медицинское обслуживание в России. Но 9 января появилась информация, что Шлегель может отказаться от своего предложения.