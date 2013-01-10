Астахова могут не пустить во Францию на запланированную конференцию

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов может не попасть в Париж 18 января на первое заседание Комиссии по разрешению семейных споров, возникающих в российско-французских семьях. О планах этой комиссии Астахов сегодня написал в своем микроблоге.

Все будет зависеть от реакции президента Франции Франсуа Олланда на адресованное ему открытое письмо российского правозащитника Бориса Альтшулера с просьбой запретить въезд на территорию страны представителей российских властей, причастных к принятию закона Димы Яковлева, в частности лишить шенгенской визы Павла Астахова. Последний активно поддерживает полный запрет на усыновление российских детей в США.

«Прошу рассмотреть вопрос об аннулировании шенгенской визы господина Астахова – во всяком случае до того момента, когда он оставит занимаемый им пост и тем самым освободит российских детей от своей бесчеловечной «заботы», - написал правозащитник в письме, опубликованном на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

Как выразился Альтшулер, Астахов очень любит «кататься» во Францию, к своей семье, поэтому должен на себе почувствовать те эмоции, которые переживают сейчас те сироты из России, которые из-за вступления в силу «антимагнитского» закона были лишены возможности жить с приемными американскими родителями.