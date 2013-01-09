"Новая газета" собирает подписи за досрочный роспуск Госдумы РФ

В среду стало известно, что "Новая Газета" собирает подписи за досрочный роспуск Государственной думы РФ, необходимые для того, чтобы петиция была рассмотрена в нижней палате парламента. Под петицией уже подписались 100099 человек.

Сбор подписей за роспуск Госдумы начался после того, как депутаты приняли закон о запрете на усыновление российских сирот иностранцами.

Ранее газета уже собрала и передала в Госдуму 100 тысяч подписей против поправок принятия так называемого "закона Димы Яковлева". Однако петиция в Госдуме рассмотрена так и не была, сообщают сегодня интернет-СМИ.