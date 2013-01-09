В ЕС создан Центр по борьбе с киберпреступностью

В Europol - полицейской службе Евросоюза – появилось новое подразделение. С 1 января в Гааге начал работать новый Европейский Центр по борьбе с киберпреступностью - European CyberCrime Centre (EC3).

Использование информационных технологий в преступных целях приняло глобальный характер, поэтому появилась необходимость в структуре, которая могла бы координировать действия разных государств в противостоянии киберпреступникам.

Ежегодный ущерб от киберпреступности в мире оценивается в 290 млрд евро. Это делает киберпреступность более выгодной, чем торговля марихуаной, кокаином и героином вместе взятыми, говорится в недавнем докладе Europol.

В частности, растет число интернет-мошенничеств в финансовой сфере. По данным британской ассоциации UK Cards Association, на смену махинациям с пластиковыми картами пришли новые методы: заражение компьютеров вирусами, позволяющими получить доступ к конфиденциальным данным их владельцев; рассылка е-писем, содержащих ссылки на сайт-двойник банка, якобы от имени администрации банка. С целью получения учетных данных пользователей интернет-банков мошенники активно используют социальные сети.

«Мы сможем держать страны-члены в курсе криминальной ситуации в ЕС, обеспечивать их оперативной и экспертной поддержкой, – сказал глава Европейского центра по борьбе с киберпреступностью Трелс Ертинг. – Сами эти страны с нашей помощью смогут лучше пресекать именно компьютерные преступления».

Европейский Центр по борьбе с киберпреступностью сфокусирует усилия на борьбе со следующими видами онлайн-преступлений: мошенничеством; преступлениями, нанесшими серьезный вред жертве, в частности, сексуальной эксплуатации детей; преступлениями, нанесшими вред критически важным инфраструктурным и информационным системам в ЕС.