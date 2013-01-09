Долгожданный снег в Волгоградской области оставил без света несколько сёл

На смену декабрьскому бесснежью с аномальными морозами в Волгоградскую область пришел циклон с обильными осадками. А вместе с ним и аварии. Утром 9 января на пульт дежурного областного МЧС поступило сообщение о повреждении линии электро-передач в пос. Зерновой Старополтавского района, хуторах Карпов и Худушный и селах Новой и Старой Инцовке Палласовского района. По данным спасателей, авария произошла из-за порывистого ветра и метели. Без света остались около 3 тыс. человек, 10 детских садов и восемь школ.

А Волгоград первый рабочий день после длинных новогодних выходных начал с пробок. Правда, дорожные службы отреагировали на фокусы стихии довольно оперативно. 59 комбинированных дорожных машин, погрузчики, тракторы, автогрейдеры и самосвалы начали работать на автомагистралях, едва рассвело. Как сообщили «АН-онлайн» в департаменте городского хозяйства, с 10 утра техника вышла на расчистку дорог. В течение дня в сопровождении ГАИ на улицах работали более 10 бригад, в каждой из которых было задействовано по 4-5 КДМ. На подъемах и спусках пришлось привлечь грейдеры и тракторы, оборудованные щетками.

За минувшие сутки в Волгограде уже использовано более двух тысяч тонн песко-соляной смеси. Как отмечают в мэрии, ее запасы в городе достаточны и полностью покрывают необходимый объем для работы техники в усиленном режиме.

Правда, основные силы дорожников брошены на расчистку автомагистралей и проездов. А вот движение пешеходов затруднено. Но волгоградцы хорошо помнят прошлую зиму, когда из-за отсутствия спецтехники на балансе мэрии Волгограда выпавший cнег буквально парализовал город. Тогда – небывалый случай – из-за заметённых путей не ходили даже скоростные трамваи – самый удобный в городе вид транспорта.

Снегопад не прекращается и сейчас. По прогнозам синоптиков, осадки в Волгограде будут продолжаться еще сутки с разной степенью интенсивности – то усиливаясь, то ослабевая.