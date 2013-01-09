Губернатор Костромы: Первая попытка SMS-оповещений о ЧС провалилась

Подводя итоги ликвидации серьезной коммунальной аварии, в результате которой в новогодние праздники было нарушено водоснабжение Костромы, губернатор города заявил, что первая попытка МЧС по рассылке SMS-оповещений о ЧС населению провалилась.

Губернатор Костромы Сергей Ситников сообщил на оперативном совещании в среду, что первый опыт по рассылке сообщений о чрезвычайном происшествии на телефоны граждан оказался неудачным из-за слишком большого опоздания и неактуальности информации.

Во время аварий ранее подобных рассылок на территории региона не было. Глава региона на совещании подверг критике действия МЧС: "Принципиально устраивает, что (аварию) ликвидировали быстро, отмечаю, что в этот раз нормально работали с населением. При этом большая просьба к МЧС — свои действия все-таки координировать. Когда я приехал на объект, вас там никого не было, но вдруг горожане начали получать посередине ночи за два часа до окончания ремонтно-восстановительных работ SMS про то, что надо запасать воду. Вы подскажите вашим службам, чтобы, когда они запускали (SMS-оповещение), они хотя бы сняли объективную информацию. Тем более, я видел сам, что исполнительная власть города на месте была, все работали, с населением работа была обеспечена. Надо четко отработать все эти алгоритмы".

Напомним, в Костроме 2 января около 18.20 мск произошла крупная авария на магистральном водоводе. В результате аварии было отключено водоснабжение в части Центрального района города и снижено давление воды в ряде домов Фабричного района. По данным администрации, без воды оставались около 80 тысяч человек, по данным МЧС — 25 тысяч. Через пять часов после аварии, около 23.20, МЧС организовало массовую SMS-рассылку на мобильные телефоны жителей города с сообщением о "понижении давления водоснабжения" и просьбой "сохранять спокойствие".