Мэр требует к утру очистить город от снега, а ростовчане требуют его отставки

Очередной снегопад вернул в Ростов 10-балльные пробки. Ростовские чиновники рапортуют, что основные магистрали расчищены, гаишники, как и большинство ростовчан, считают, что в городе не хватает снегоуборочной техники.

Жители Ростова-на-Дону не успели отойти от предновогодних пробок, как новый снегопад – как раз накануне первого рабочего дня после встречи нового года - заставил их вспомнить «всё былое». Как оказалось, у всех ещё свежи тяжёлые воспоминания о транспортном коллапсе, парализовавшем город в середине и в конце декабря 2012.

Как ни старались дорожники, но сработать на «отлично» (или хотя бы на твёрдую «четвёрку») так и не смогли. Сегодня утром с улиц, улочек, дворов и двориков слышались рёв моторов и нецензурная брань. Город выглядел вполне себе заполярным мегаполисом, по которому с трудом передвигался транспорт.

В связи с этим после обеда мэр Михаил Чернышёв провёл оперативное заседание городского штаба по вопросу работы ростовских служб в условиях сильного снегопада. Глава городской администрации поручил своим заместителям максимально мобилизовать имеющиеся ресурсы «по своим направлениям» с тем, чтобы в сжатые сроки расчистить город.

Как сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе мэрии, заместителю по вопросам экономики Виталию Золотухину дано поручение привлечь к уборке снега максимальное количество собственников. Речь идёт, прежде всего, о территориях, прилегающих к магазинам, торгово-развлекательным центрам, супермаркетам, рынкам.

Заместителю главы по социальным вопросам Валентине Леденёвой дано задание мобилизовать коллективы образовательных учреждений для расчистки территорий возле школ и детских садов.

Также по поручению Михаила Чернышёва департамент ЖКХ и энергетики направил в управляющие компании телефонограмму о необходимости расчистки кровель домов от снега в связи с тем, что в субботу, 12 января, ожидаются плюсовые температуры, и возможно образование сосулек.

Главное, по словам мэра Ростова, всем службам нужно сработать максимально оперативно, и использовать все имеющиеся ресурсы, задействованные на уборке снега.

Несмотря на столь решительные действия мэра по очистке города от выпавшего снега, ростовчане даже в новогодние каникулы продолжали голосовать за его отставку.

За это свои подписи в Интернете поставили уже 6000 человек. Судя по всему, в ближайшие часы это голосование вновь активизируется.