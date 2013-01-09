Попытки исказить позицию РФ по усыновлению - неприемлемы

В среду Министерство иностранных дел РФ разместило на своем сайте заявление, в котором говорится, что действие соглашения об усыновлении с США прекращено, попытки исказить суть позиции Москвы по данному вопросу неприемлемы.

Российское внешнеполитическое ведомство поясняет в сообщении, что заявление МИД РФ сделано "в связи с прозвучавшими на брифинге 8 января с.г. высказываниями официального представителя Государственного департамента США Виктории Нуланд о том, что российская сторона в "один из дней после Нового года" информировала о намерении "приостановить" действие двустороннего усыновленческого Соглашения".

В этой связи ведомство считает необходимым внести ясность.

В сообщении ведомства говорится, что "МИД России официально передало Посольству США в Москве 1 января с.г. ноту с уведомлением о прекращении – а не о "приостановлении" – действия указанного Соглашения в связи со вступлением в силу с этой же даты Федерального Закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

В министерстве подчеркнули, что "какие-либо иные трактовки, попытки исказить суть нашей позиции неприемлемы. Действие упомянутого Соглашения нами прекращено".