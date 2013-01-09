Экс-главе московского Росимущества Шестерюку предъявлено обвинение

В среду стало известно, что бывшему руководителю московского управления Росимущества Анатолию Шестерюку следствие предъявило официальное обвинение в покушении на мошенничество в крупном размере, сообщил источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела.

По словам источника, Шестерюку предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в особо крупном размере), однако экс-глава московского Росимущества свою вину в ходе допроса в качестве обвиняемого не признал.

В настоящее время следствием проводится проверка сведений о причастности фигуранта к еще двум эпизодам мошенничества, после чего будет принято процессуальное решение, передают интернет-СМИ.

Напомним, Анатолия Шестерюка подозревают в хищении более чем 100 объектов недвижимости общей стоимостью 10 млрд рублей. Задержание бывшего главы Росимущества Шестерюка проводились в рамках уголовного дела по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК , возбужденного главным следственным управлением московского главка МВД в конце июля. Операцию по задержанию бывшего чиновника полицейские провели совместно с управлением по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой системы службы экономической безопасности ФСБ (управление "К"). В рамках дела, начиная с сентября 2012 года, уже были арестованы несколько высокопоставленных госчиновников.