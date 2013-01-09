МИД РФ: Необходимо объективное расследование дела Полонского

В среду на официальном сайте МИД России сообщается, что российское внешнеполитическое ведомство рассчитывает на тщательное и объективное расследование дела бизнесмена Сергея Полонского и еще двух россиян, арестованных в Камбодже.

В сообщении МИД РФ говорится: "С учетом серьезности предъявленных обвинений считаем необходимым проведение тщательного и объективного расследования, выяснение всех обстоятельств происшедшего. Посольство сделало соответствующий запрос в МИД Камбоджи".

Ранее в среду сообщалось, что в курортном городе Сиануквиль полиция начала следствие по делу арестованных россиян, которым грозит три года тюрьмы по обвинению в умышленном причинении физического вреда здоровью и в незаконном удержании людей.

По данным полиции, за день до ареста россияне угрожали ножами экипажу из шести моряков, которые доставляли их на берег после прогулки на близлежащий остров. Обвиняемые отрицают свою вину и предлагают свою версию событий, согласно которой причиной задержания стало "взаимное недопонимание" между ними и камбоджийскими военными.

В среду же, адвокат Сергея Полонского Александр Добровинский заявил, что российского предпринимателя могут освободить до конца января - по амнистии.