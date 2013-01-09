Мэр Москвы уволил зампредседателя Москомархитектуры и главного художника

В среду стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности зампредседателя Москомархитектуры, главного художника столицы Игоря Воскресенского. Об этом сегодня сообщил журналистам источник в городской администрации.

Как пояснил источник, Игорь Воскресенский уволился по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию. А соответствующий документ был подписан еще в конце декабря.

Необходимо отметить, что Игорь Воскресенский занимал пост зампредседателя Москомархитектуры и главного художника Москвы с 2000 года, когда архитектурным комитетом руководил Александр Кузьмин, покинувший должность полгода назад.

В системе правительства столицы Игорь Вознесенский работал с 1969 года. В Москомархитектуре работал архитектором, старшим архитектором, руководителем отдела, руководителем управления.

Он автор около 100 творческих работ как на территории Москвы, России, так и за рубежом, является заслуженным архитектором РФ, почетным архитектором России, академиком Российской академии художеств, вице-президентом Союза архитекторов России и Московского союза архитекторов, сообщают интернет-СМИ.