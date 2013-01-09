В Роснедрах потеряли документы на добычу нефрита в Бурятии

По материалам проверки Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело в связи с потерей в Федеральном агентстве по недропользованию (Роснедра) конкурсной документации по добыче нефрита в Бурятии.

4 мая 2012 года агентством был объявлен конкурс на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи нефрита на участке Баунтовский в Республике Бурятия. Претендентами в Роснедра были направлены заявочные материалы, предоставлявшие право на участие в конкурсе, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Проверкой прокуратуры показала, что данные материалы вместе с технико-экономическими предложениями по освоению участка недр работниками агентства утрачены.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 325 УК РФ (похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности).