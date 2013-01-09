Режиссёр Кирилл Серебрянников пойдет на марш 13 января

Художественный руководитель Театра им. Гоголя Кирилл Серебренников заявил, что примет участие в марше против «закона подлецов» 13 января, отметив, что выступил бы не только против закона Димы Яковлева, но и против всей деятельности Думы нынешнего созыва.

«Если я к митингу поправлюсь, стану себя лучше чувствовать, то обязательно пойду на этот митинг, - цитирует Серебренникова Public Post. - Эта Дума, выбранная с огромными нарушениями, делает вещи ужасные. Это касается и этих принятых законов, и вообще того, что там происходит. Это какой-то паноптикум, полный. Она сильно маргинализируется, изначально ничего хорошего из себя не представляла, а теперь совсем не представляет. Я выступил бы и против этого чудовищного, абсурдного по смыслу закона, и вообще против всего, что делает эта Дума».

В среду утром организаторы шествия согласовали с властями место его проведения в Москве с максимальным числом участников в 20 тысяч человек. «Марш против подлецов» пройдет 13 января на пространстве от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова, которое было предложено представителями московской мэрии.