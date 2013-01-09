РПЦ оценит советский период

В среду глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что в 2013 году русская православная церковь (РПЦ) уделит особое внимание выработке должной и беспристрастной оценке советского периода российской истории.

На пресс-конференции, посвященной планам Всемирного русского народного собора (ВРНС) на 2013 год протоиерей Всеволод Чаплин, который является также заместителем главы ВРНС, сказал, что "одна из целей, которую будет преследовать Всемирный русский народный собор, это оценка советского периода нашей истории, в котором было очень много хорошего. Я не согласен с теми, кто утверждает, что советский период является черной полосой".

По его словам, на общественные слушания и другие мероприятия, посвященные изучению советского опыта отечественной истории, будут привлекаться к диалогу и экспертным дискуссиям представители КПРФ и других левых организаций. Он считает, что "левая идея никуда не исчезнет, она будет возрождаться во все новых вариантах, и в этой идее есть своя правда".

В числе ошибок прошлого века представитель Русской православной церкви назвал "попытки некритически перенять внешние для России идеологии", в том числе в ходе событий февраля и октября 1917 года, а также в период распада Советского Союза в 1991 году.

Всеволод Чаплин подчеркнул: "Но не благодаря, а вопреки этим идеологиям и в советский, и в постсоветский период Россия довольно быстро начинала возвращаться к себе, и я считаю это позитивным моментом. Нам не нужно отвергать всего того, что нам предлагают на Западе или на Востоке, но Россия должна оставаться самой собой, и именно оставаясь таковой она раскроет свои внутренние силы и найдет достойный путь в будущее, полезный не только для нее самой, но и, я уверен, для всего мира, который сегодня, как мне кажется, находится в тупике перед теми вызовами, которые ставит нынешнее развитие экономики и международных отношений", - цитирует его РИА Новости.