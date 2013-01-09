В центре Москвы 13 января перекроют часть улиц

Об этом сообщил глава Департамента региональной безопасности мэрии Москвы Алексей Майоров. Столичное правительство и оргкомитет акции согласовали сегодня маршрут проведения шествия.

Ранее «АН» сообщали, что оппозиция согласна провести в Москве 13 января марш с требованием отмены «антимагнитского закона» и роспуска парламента по маршруту от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. Он пройдет с 13:00 до 16:00. Заявленное участие – до 20-ти тысяч человек.