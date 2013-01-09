Громкое дело о ДТП на Ленинском вернули в прокуратуру

В среду Гагаринский суд Москвы, где должно было начаться рассмотрение дела по существу, вернул дело о громком ДТП на Ленинском проспекте в прокуратуру по ходатайству обвинения и защиты, сообщает сегодня РАПСИ.

По словам прокурора, постановление о направлении дела в суд было вынесено с нарушениями процессуального законодательства.

Как сообщила на суде защита, были обжалованы несколько решений суда, в частности, отказ в отложении рассмотрения дела до вступления в силу поправок в УПК РФ, регулирующих судопроизводство в условиях смерти обвиняемого. Поправки уже разработаны Министерством юстиции РФ и в настоящее время передаются в Госдуму для их внеочередного рассмотрения.

Напомним, ДТП на Ленинском проспекте произошло 25 февраля 2010 года. Citroen С3 под управлением жительницы Московской области Ольги Александриной столкнулся с автомобилем Mercedes C-500, пассажиром которого был вице-президент "ЛУКОЙЛа" Анатолий Барков. Ольга Александрина и ее пассажир-коллега заслуженный врач России профессор Вера Сидельникова погибли на месте. Анатолий Барков, его водитель и охранник получили незначительные травмы.

В ДТП обвинили погибшую Ольгу Александрину, но дело было прекращено в связи со смертью обвиняемого. Защита и родственники погибшей с этим не согласились и обратились в суд о возобновлении дела.