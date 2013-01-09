//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Громкое дело о ДТП на Ленинском вернули в прокуратуру

9 января 2013, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]

Громкое дело о ДТП на Ленинском вернули в прокуратуру
фото: Вести.ру

В среду Гагаринский суд Москвы, где должно было начаться рассмотрение дела по существу, вернул дело о громком ДТП на Ленинском проспекте в прокуратуру по ходатайству обвинения и защиты, сообщает сегодня РАПСИ.

По словам прокурора, постановление о направлении дела в суд было вынесено с нарушениями процессуального законодательства.

Как сообщила на суде защита, были обжалованы несколько решений суда, в частности, отказ в отложении рассмотрения дела до вступления в силу поправок в УПК РФ, регулирующих судопроизводство в условиях смерти обвиняемого. Поправки уже разработаны Министерством юстиции РФ и в настоящее время передаются в Госдуму для их внеочередного рассмотрения.

Напомним, ДТП на Ленинском проспекте произошло 25 февраля 2010 года. Citroen С3 под управлением жительницы Московской области Ольги Александриной столкнулся с автомобилем Mercedes C-500, пассажиром которого был вице-президент "ЛУКОЙЛа" Анатолий Барков. Ольга Александрина и ее пассажир-коллега заслуженный врач России профессор Вера Сидельникова погибли на месте. Анатолий Барков, его водитель и охранник получили незначительные травмы.

В ДТП обвинили погибшую Ольгу Александрину, но дело было прекращено в связи со смертью обвиняемого. Защита и родственники погибшей с этим не согласились и обратились в суд о возобновлении дела.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

СБ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//В мире

Трамп объяснил свою любовь к Twitter

Трамп объяснил свою любовь к Twitter

Американский президент Дональд Трамп рассказал, откуда взялась его привычка объяснять многие свои решения и действия в социальной сети. Глава Соединённых Штатов отметил, что таким образом он пытается защититься.

//Политика

Путин внес на ратификацию в ГД конвенцию о статусе Каспия

Путин внес на ратификацию в ГД конвенцию о статусе Каспия

Президент Российской Федерации Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

//Общество

С начала года в РФ предотвратили 17 терактов

С начала года в РФ предотвратили 17 терактов

Во вторник, 30 июля, стало известно, что в России были предотвращены семнадцать терактов. Соответствующую информацию сегодня утром предоставил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.

//Общество

Крым − «музей под открытым небом»!

Крым − «музей под открытым небом»!

Крым с первого взгляда удивляет, вдохновляет и влюбляет. Какая флора, климат и, конечно же, бескрайнее море! Крым, как говорил Грибоедов, «изумительная сокровищница, естественный музей, хранящий тайны тысячелетий».

//Общество

В России в 2 раза увеличилось число проблемных объектов долевого строительства - сообщил генпрокурор Чайка

В России в 2 раза увеличилось число проблемных объектов долевого строительства - сообщил генпрокурор Чайка

Количество проблемных объектов долевого строительства за полгода возросло в России в два раза - с 894 до 1845. Генпрокурор РФ Юрий Чайка рассказал об увеличении на шесть тысяч числа обманутых дольщиков.

//Новости СМИ2

//В мире

Трамп пообещал Китаю ужесточение условий торговли

Трамп пообещал Китаю ужесточение условий торговли

Президент США Дональд Трамп пригрозил КНР, что если до его возможного переизбрания на выборах в 2020 году соглашение по торговле не будет заключено, условия сделки будут более жесткими.

//Общество

В России могут заблокировать BlaBlaCar

В России могут заблокировать BlaBlaCar

В России могут заблокировать BlaBlaCar. Сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов хотят закрыть из-за сотрудничества с нелегальными перевозчиками.

//Шоу-бизнес

Что известно о новой возлюбленной актера Александра Петрова

Что известно о новой возлюбленной актера Александра Петрова

Актер Александр Петров начал встречатся с 24-летней Стасей Милославской. Петров - жених завидный: молодой, красивый, талантливый, популярный. В 2013 году Стася поступила в Школу-студию МХАТ.

//Шоу-бизнес

Дочь Брюса Ли расстроило, как Тарантино представил её отца в новом фильме

Дочь Брюса Ли расстроило, как Тарантино представил её отца в новом фильме

Шеннон Ли призналась, что фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» произвёл на неё двоякое впечатление. Она призналась, что её очень расстроило, как режиссёр показал её отца Брюса Ли.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//В мире

Политолог предположил, что возвращения Порошенко на Украину можно не ждать

Политолог предположил, что возвращения Порошенко на Украину можно не ждать

Пётр Порошенко может не вернуться обратно на Украину, считает киевский политолог Михаил Погребинский. В понедельник стало известно, что экс-президент покинул страну вместе со своей семьёй. При этом бывший лидер государства отказался от положенной ему охраны.

//Общество

В России перестают писать завещания

В России перестают писать завещания

Согласно данным Федеральной нотариальной палаты, россияне в последние годы стали оформлять меньше завещаний. За прошлый год этим вопросом озаботились 533,5 тысячи жителей страны.

//В мире

Украинский телеведущий считает, что Зеленскому угрожает опасность из-за отмены парада

Украинский телеведущий считает, что Зеленскому угрожает опасность из-за отмены парада

Украинский телеведущий Владимир Быстряков предположил, что для главы государства Владимира Зеленского может стать опасным решение отменить военный парад в честь Дня независимости страны.

//Шоу-бизнес

Владимир Машков рассказал, когда собирается вернуться в кино

Владимир Машков рассказал, когда собирается вернуться в кино

Народный артист России Владимир Машков рассказал, что намерен снова сниматься в кино, однако до этого ему нежно наладить работу в театре Олега Табакова, где актёр занимает должность художественного руководителя.

//Туризм

Гибель десятков российских туристов в Анталье объяснили в "Турпомощи"

Гибель десятков российских туристов в Анталье объяснили в "Турпомощи"

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал слова Генконсула Олега Рогозы в интервью РИА Новости о том, что в Анталье с начала года умерли десятки россиян.

//Общество

Российским аграриям стало невыгодно выращивать гречиху

Российским аграриям стало невыгодно выращивать гречиху

В Росстате сообщили, что в России аграрии перестают выращивать гречиху. Общая площадь посевов за нынешний год оказалась минимальной за последние 16 лет и составила 807 тысяч гектаров. Это на 238 тысяч меньше, чем было в прошлом году.

//Шоу-бизнес

Певица МакSим изменила внешность и выходит замуж?

Певица МакSим изменила внешность и выходит замуж?

Певица Марина Максимова взбудоражила фанатов появлением кольца на безымянном пальце. Поводом стал ее визит на программу Татьяны Устиновой "Мой герой", которая выходит на телеканале ТВЦ.

//Говорят, что...

Борис Джонсон оскорбил Трампа, Меркель, Эрдогана и всю Африку

Борис Джонсон оскорбил Трампа, Меркель, Эрдогана и всю Африку

Новый премьер Великобритании Борис Джонсон давно известен своими эксцентрическими выходками. После того как он возглавил Англию, европейские эксперты проанализировали всю его деятельность – выяснилось, что Борис успел оскорбить всех мировых лидеров и целые континенты.

//Говорят, что...

Иваси показывает рекордные уловы

Иваси показывает рекордные уловы

В России было решено возродить промысел сардины-иваси. Эта рыба была очень популярна во времена СССР, но после его кончины полностью исчезла с прилавков. Сейчас уловы иваси растут каждый год буквально стахановскими темпами. В конце июля вылов дальневосточной сардины-иваси достиг 16, 4 тыс. т.

//Наука

В Японии учёным разрешили вырастить эмбрион из клеток человека и мыши

В Японии учёным разрешили вырастить эмбрион из клеток человека и мыши

В Японии правительство одобрило эксперименты с гибридными эмбрионами, полученными из клеток человека и мыши. В большинстве государств эксперименты с химерами запрещены.

//В мире

Посольство России в Латвии ответило министру Ринкевичу

Посольство России в Латвии ответило министру Ринкевичу

Посольство России в Латвии ответило министру иностранных дел Эдгару Ринкевичу по поводу митингов в Москве. «Обеспокоенность латвийской стороны по поводу «нарушения» основных прав человека при обеспечении общественного правопорядка 27 июля на несанкционированной властями публичной акции в Москве абсурдно.

//Говорят, что...

Китай обвинил США в генетической воинственности

Китай обвинил США в генетической воинственности

Напряжённость в отношениях Китая и США не спадает. Эмоции всё чаще выплёскиваются на страницы китайской партийной печати. На днях орган ЦК КПК газета «Жэньминь жибао» опубликовала очень резкий комментарий под заголовком «Американская гегемония является источником беспорядков в мире».

//Говорят, что...

Решено возродить колхозы – пока в Узбекистане

Решено возродить колхозы – пока в Узбекистане

Прошло уже почти 30 лет с тех пор, как развалился СССР, ушли в прошлое колхозы. Сейчас время от времени в России возникает идея по их возрождению, но всерьёз об этом задумались только в Узбекистане. Власти декларируют, что «вступление в создаваемые кооперативы будет добровольным».

//Говорят, что...

Англичане мечтают ездить в США по железной дороге через Россию

Англичане мечтают ездить в США по железной дороге через Россию

Несмотря на очень напряжённые отношения между Великобританией и Россией, английские СМИ уделили много внимания открытию Амуро-Якутской железнодорожной магистрали – новой крупной железной дороги в Сибири. Она начинается от Транссиба и доходит до ­Якутска.

//Экономика

Дмитрий Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Дмитрий Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое не позволит необоснованно занижать региональный прожиточный минимум при расчете доплат к пенсиям.

//Здоровье

Чистим зубы в правильное время

Чистим зубы в правильное время

Большинство людей знают, что нужно чистить зубы каждый день, и не реже чем 2 раза. Однако знать – это одно, а выполняют это правило на практике далеко не все. Это ведёт к тому, что здоровье зубов ухудшается и приходится идти к стоматологу. Сколько же раз в день надо выполнять эту гигиеническую процедуру?

//Здоровье

Береги грудь смолоду

Береги грудь смолоду

РАК молочной железы развивается постепенно. Врачи выделяют следующие стадии рака молочной железы. Рак – коварное заболевание, которое на ранних стадиях (нулевая, первая и вторая) никак не проявляет себя. Но есть признаки рака молочной железы, которые должны настораживать.

//Здоровье

Бревно в глазу или соринка?

Бревно в глазу или соринка?

Глазной травматизм довольно частое явление. Признаки наличия в глазу постороннего предмета могут варьировать от небольшого дискомфорта до невыносимой боли. Большинство поверхностно расположенных частиц удаляются из глаз в результате моргания и повышенного слезоотделения.

//Новости партнеров

//Общество

Денег нет, но вы держитесь!

Денег нет, но вы держитесь!

Главная задача ландшафтного дизайна – создание гармонии для человека, дать нам возможность в эпоху урбанизации дотянуться до природы. Кроме знаний в области архитектуры и ботаники при создании объектов этого вида искусства дизайнеры применяют знания и в области истории культуры и философии

//Общество

В Сочи обнаружили гигантских летающих тараканов

В Сочи обнаружили гигантских летающих тараканов

Специалисты обнаружили в Сочи больших американских тараканов, которые являются одними из крупнейших на планете. Эксперты считают, что у насекомых есть все шансы обжиться на побережье Чёрного моря.

//Спорт

Пять медалей Рылова

Пять медалей Рылова

Больше всего медалей в Кванджу из россиян завоевал Евгений Рылов – сразу 5 штук! Золото, 3 серебра и 1 бронзу. Евгений выиграл, как и два года назад, фирменный заплыв на 200 м на спине. Взял серебро на 100 м и 50 м, а также ударно выступил в двух эстафетах

//Спорт

Ефимова ломает взглядом

Ефимова ломает взглядом

Юлия Ефимова завоевала уже 17 медалей чемпионата мира. А из Кванджу наша прославленная брассистка везёт золото, серебро и бронзу. Такого количества медалей нет ни у одного нашего пловца в истории. Ефимова выступает с 2009 года, уже 10 лет. За её плечами – 6 ЧМ!

//Спорт

Россия поплыла. К победам

Россия поплыла. К победам

Сборная России заняла 3-е место на ЧМ по водным видам спорта в корейском городе Кванджу, выиграв 30 медалей. Ничего необычного – Китай с США нас и раньше обгоняли. Но повод для гордости всё равно есть. Всего на турнире представлено 6 видов спорта, но только в 2-х мы завоевали золото.

//Спорт

Кто на новенькую?

Кто на новенькую?

За последние двадцать лет россиянки заслужили славу самых красивых теннисисток в мире. Анна Курникова, Мария Кириленко, Елена Дементьева и, наконец, Мария Шарапова. В нулевые эта четвёрка див была у всех на слуху. Но всё хорошее имеет привычку заканчиваться. 

//Новости СМИ2

//Политика

На Украине призвали создать оружие, способное "достать" Москву и Петербург

На Украине призвали создать оружие, способное "достать" Москву и Петербург

Украине необходимо разработать и взять на вооружение такие ракеты, которые были бы способны поражать цели в России. Такое мнение выразил ветеран СБУ генерал-лейтенант Василий Богдан.

//Спорт

Опять скандал в «Спартаке»

Опять скандал в «Спартаке»

Не всё ладно в благородном семействе! В тот день, когда родился Фёдор Черенков, другой знаменитый спартаковец Игорь Шалимов решил наехать на главного тренера красно-белых Олега Кононова. И это было безобразно! Но не безобразнее, чем игра самого «Спартака».

//Происшествия

В Крыму восьмилетняя девочка впала в кому после падения с большой высоты

В Крыму восьмилетняя девочка впала в кому после падения с большой высоты

В Крыму восьмилетняя девочка впала в кому после падения с пятнадцати метров. Сообщается, что несчастный случай произошёл недалеко от Генуэзской крепости на улице Морской.

//Общество

Удите с нами

Удите с нами

Русский зоолог и натуралист Леонид Павлович Сабанеев ещё при жизни (1844–1898) стал легендой рыболовной мысли. Оценивать его фундаментальный труд «Жизнь и ловля пресноводных рыб» – дело отчасти бессмысленное: эту потрясающую книгу оценило само время.

//Общество

Сыроедные рецепты здоровья

Сыроедные рецепты здоровья

Книгу «Супервкусные сыроедные рецепты от Евгения Кичигина» раскупили за считаные дни. ИД «Аргументы недели» решил выпустить дополнительный тираж, так что скоро советы эксперта по естественному оздоровлению снова появятся в крупнейших книжных магазинах страны.

//Общество

Плакат объединил патриотов

Плакат объединил патриотов

25 июня в редакции газеты «Аргументы недели» состоялось итоговое заседание жюри конкурса патриотического плаката в соответствии с положением, опубликованным на сайте www.argumenti.ru. Для получения призов с победителями в ближайшее время свяжутся организаторы конкурса.

//Новости МирТесен

//Шпионаж

Иранская западня

Иранская западня

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась. США угрожают ударить по Ирану. Мир вновь оказался на грани большой войны. Какую роль в провоцировании конфликта играют американское ЦРУ и спецслужбы Израиля? Об этом «АН» рассказывает специалист по Ближнему Востоку А. Е. СОРОКИН

//Происшествия

Экологи предупреждают, что Россия вскоре может потерять весь промысловый лес

Экологи предупреждают, что Россия вскоре может потерять весь промысловый лес

Российские экологи считают, что если лесные пожары будут продолжаться в тех же масштабах, то уже через десять лет страна может полностью потерять запасы промыслового леса, включая ценные породы деревьев.

//Город М

«Завтраки» монорельса

«Завтраки» монорельса

Власти Москвы вынесли своё промежуточное решение по монорельсу. Жители близлежащих районов, которые используют его чтобы доехать до работы, уже сбились со счёта, в который раз это уже происходит. Чиновники раз в полгода заводят разговор о судьбе монорельса, однако воз и ныне там

//Происшествия

В Самаре полыхают два частных дома на площади почти 2 тысячи квадратов

В Самаре полыхают два частных дома на площади почти 2 тысячи квадратов

В Самаре вечером 30 июля начался крупный пожар в районе улицы Авроры, недалеко от Южного моста. Горят частные дома. Очевидцы с места событий рассказывают, что огонь и дым заметно издалека.

//Город М

«Дружба народов» и «Каменный цветок» стали крепче

«Дружба народов» и «Каменный цветок» стали крепче

1 августа ВДНХ отмечает своё 80-летие. В течение четырёх дней, с 1 по 4 августа, на территории выставочного комплекса пройдёт более 50 культурных событий. За рекордно короткий срок произошла масштабная реконструкция одного из самых значимых объектов столицы.

//Общество

Народный любимец и футболист

Народный любимец и футболист

25 июля лучшему футболисту СССР 1983 и 1989 гг. спартаковцу Фёдору Черенкову исполнилось бы 60 лет. В этот день его одноклубники, ветераны, тренерский штаб и руководство посетили могилу этого игрока и человека. Коллеги отдавали ему должное, несмотря на соперничество на поле

//В мире

Украинский политик назвал бутафорией нацеленность Киева на вступление в НАТО и ЕС

Украинский политик назвал бутафорией нацеленность Киева на вступление в НАТО и ЕС

На Украине член партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что курс страны на членство в НАТО и ЕС является бутафорией. По его словам, власти в первую очередь должны решать более насущные вопросы.

//Культура

Знать правду очень важно

Знать правду очень важно

Зритель знает и любит Ольгу БУДИНУ за роли в таких фильмах и сериалах, как «Граница. Таёжный роман», «Дневник его жены», «Романовы. Венценосная семья», «Идиот», «Баязет», «Московская сага», «Жена Сталина», «Тяжёлый песок», «Земский доктор», «Эйнштейн. Теория любви» и другие

//Культура

Оказалось, «Евгений Онегин» – чудесная опера

Оказалось, «Евгений Онегин» – чудесная опера

На исходе театрального сезона 2018/2019 мне выпала удача. Премьера оперы «Евгений Онегин» в Детском музыкальном театре «Зазеркалье» (С-Петербург) своей творческой силой словно «отмыла» сочинение Пушкина – Чайковского от унылого груза прежних режиссёрских трактовок. Чудесная опера.

//Общество

Михаил Мишустин: проект «ПРОдвижение доказал свою эффективность»

Михаил Мишустин: проект «ПРОдвижение доказал свою эффективность»

Проект является продолжением конкурса «Лидеры России», в котором наставниками выступили министр финансов РФ и глава налоговой службы.

//Общество

Россия и Китай за связь без брака

Россия и Китай за связь без брака

Состоялось 1-е совместное патрулирование дальней авиации России и Китая. Речь о готовящемся новом соглашении по военному сотрудничеству между Москвой и Пекином. Утром 23 июля (в Москве была полночь)на Дальнем Востоке поднялись 2 тяжёлых бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.

//Общество

Игры без приказа

Игры без приказа

Гибель 4-х детей при пожаре в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае уже привела к проверкам летних лагерей по всей стране. Контролёры хотят прикрыться, потому что в случае беды они будут крайними. Последствий несколько. Лагерей станет меньше, а стоимость отдыха вырастет.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры