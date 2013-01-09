«Новая скорая» Волгограда пока так и не вышла на маршрут

Как стало известно «АН-онлайн», все новогодние праздники служба 03 Волгограда работала на старой технике и в прежнем режиме, хотя волгоградцев и заверили, что с 1 января на вызовы к ним будет приезжать «новая скорая помощь» на новых автомобилях. Но по сегодняшний день прибывшие в Волгоград реанимобили к выходу на маршрут не готовы, они оказались без медицинской «начинки».

Новость о том, что важнейшая служба города и области передана по конкурсу в частные руки, взбудоражила город как раз накануне длинных новогодних выходных. Напомним, что водители «старой» скорой, узнав о «новогоднем сюрпризе», пригрозили тогда акцией протеста. Пресс-служба областного правительства была вынуждена спешно вывесить на официальном сайте правительства Волгоградской области разъяснение о том, что в рамках реализации социального проекта «новая скорая помощь» частное автохозяйство пополнит автопарк новыми автомобилями. И это якобы не замедлит сказаться на качестве медицинских услуг.

Главным «разъясняющим» ситуации выступил тогда заместитель председателя правительства Волгоградской области Павел Крупнов. Он заверил, что в Волгоградскую область в рамках федерального проекта «Новая скорая помощь» поступит 80 новых спецавтомобилей, что даст возможность сократить время прибытия на вызов и обеспечить дополнительными рабочими местами государственные учреждения здравоохранения.

«У нас есть соглашение о сотрудничестве между Агентством стратегических инициатив и правительством Волгоградской области. В рамках предусмотренных им договоренностей регион попал в список пилотных участников федерального проекта, что позволит нам пополнить и обновить автопарк Волгограда и сельских районов новой современной медицинской техникой. А это значит, что «скорая» будет гораздо быстрее приезжать на вызов и более качественно оказывать медпомощь жителям региона», - говорил Крупнов.

Эти дифирамбы новому проекту до сих пор висят на интернет-странице правительства. Новых пока не последовало. Видимо, некому. 6 января Павел Крупнов был арестован по делу о 17-миллионной взятке-откате. Теперь проблемы «новой скорой», так и не вышедшей на маршруты, повисли в воздухе, так же как и недоремонтированного онкодиспансера, откат за который стал роковым в судьбе Крупнова.