Режим работы станции московского метро "Тимирязевская" изменится до 30 января 2013 года в связи с ремонтом эскалатора. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Так, с 10 января по рабочим дням с 18:15 до 18:45 мск эскалаторы станции будут работать только на подъем. Вход на станцию для пассажиров в указанный период времени закроется.

В остальное время "Тимирязевская" будет работать в обычном режиме.