Кристина Потупчик готова встретиться в суде с Рустемом Адагамовым

Кристина Потупчик, бывший пресс-секретарь Росмолодежи и движения «Наши», заявила, что она готова встретиться в суде с блогером Рустемом Адагамовым и уже собирает деньги на адвоката. В конце декабря Адагамов в своем микроблоге написал, что подаст в суд на Потупчик иск о защите чести и достоинства, а также рассмотрит возможность подачи иска по статье «клевета».

«Где же обещанный иск о клевете? – написала Потупчик в своем блоге. - Я денно и нощно караулю у почтового ящика, но достаю оттуда только рекламу биометрических матрасов, а не повестку в суд. Подавайте скорее, в суде и поговорим».

«Жду, в общем. Яндекс-кошелек завела, чтобы собирать деньги на адвоката», - добавила она.

Ранее Потупчик опубликовала в своем блоге видео, на котором якобы бывшая жена Рустема Адагамова Татьяна Дельсаль назвала блогера «преступником» и «любителем девочек» и рассказала о связи Адагамова с неизвестной несовершеннолетней девушкой несколько лет назад.

9 января сразу несколько правозащитных организаций и представитель Совета по правам человека при президенте РФ Яна Лантратова направили открытое письмо на имя генпрокурора Юрия Чайки и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с требованием провести проверку обвинений, которые выдвинула против Адагамова его супруга.