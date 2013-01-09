Продается база отдыха близ города Керчь
9 января 2013, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]
Продается база отдыха в Восточном Крыму, расположена близ города Керчь, село Курортное.
База отдыха находится на берегу Азовского моря, в первой линии, в непосредственной близости с песчаным пляжем и озером Чокрак, которое известно на весь мир своими лечебными грязями.
Море возле базы неглубокое, поэтому прогревается быстро. Расположенный вблизи поселок отличается уединенностью, тишиной и спокойствием и является идеальным местом для отдыха родителей с детьми. На территории базы отдыха имеются: бар, спортивная площадка, медкабинет, массажный кабинет, сауна, столовая, автостоянка.
База рассчитана на 130 мест. В собственности. Земля арендована на 49 лет.
Загрузка в сезоны 2005-2012 100%.
Стоимость 700 000$
Срочно. В связи со сменой места жительства.
Телефон +38 099 294 16 84