Продается база отдыха близ города Керчь

Продается база отдыха в Восточном Крыму, расположена близ города Керчь, село Курортное.

База отдыха находится на берегу Азовского моря, в первой линии, в непосредственной близости с песчаным пляжем и озером Чокрак, которое известно на весь мир своими лечебными грязями.

Море возле базы неглубокое, поэтому прогревается быстро. Расположенный вблизи поселок отличается уединенностью, тишиной и спокойствием и является идеальным местом для отдыха родителей с детьми. На территории базы отдыха имеются: бар, спортивная площадка, медкабинет, массажный кабинет, сауна, столовая, автостоянка.

База рассчитана на 130 мест. В собственности. Земля арендована на 49 лет.

Загрузка в сезоны 2005-2012 100%.

Стоимость 700 000$

Срочно. В связи со сменой места жительства.

Телефон +38 099 294 16 84































































