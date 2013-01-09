За нарушение правил регистрации вводится уголовная ответственость

В среду президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому за нарушение правил регистрационного и миграционного учета граждан усиливается административная и вводится уголовная ответственность.

В пояснительной записке к документу говорится, что закон направлен против так называемых "резиновых домов", где фиктивно регистрируются сотни людей. В документе приводятся данные по 2011 году: за год было зафиксировано 6400 адресов, в которых зарегистрировано почти 300 тысяч граждан.

За фиктивную регистрацию по месту жительства или по месту пребывания законом предлагается установить административный штраф от 2 до 3 тысяч рублей для гражданина и от 2 до 5 тысяч рублей — для нанимателя, для должностных лиц - до 50 тысяч рублей, для юрлиц - до 750 тысяч рублей, если такого рода действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

В Уголовный кодекс РФ вводятся дополнения, предусматривающие штраф за фиктивную регистрацию граждан РФ и иностранцев. Размер такого штрафа устанавливается от 100 до 500 тысяч рублей.

Кроме того, за фиктивную регистрацию предлагается наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет, или тюремного заключения на тот же срок, дополнительным наказанием может стать лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Отметим, что в Москве и Санкт-Петербурге суммы штрафов повышены, сообщается на сайте Президента РФ.