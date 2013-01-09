Девотченко о поправках в УК о прописке: «Пора выходить на улицы»

Заслуженный российский актер Алексей Девотченко написал у себя на странице в Facebook о поправках к УК, которые вводят уголовную ответственность за проживание в России без штампа в паспорте о прописке.



Ранее Девотченко рассказал «АН-онлайн» о том, что пойдет на марш 13 января, потому что не может больше терпеть все то, что творится сейчас в стране. «Гады планируют ввести УГОЛОВНУЮ ответственность за отсутствие т.н. прописки. Штампа в паспорте... Остапа несло...», - пишет актер.

Он считает, что дальше, видимо, будет еще больше таких законов. «Безумие и сволочизм прогрессируют невиданными темпами», - подчеркнул Девотченко. Актер горько шутит, что наверное «в скором времени внесут какую-нибудь поправку и вернут в УК РФ 121 ст. из УК РСФСР (срок до 6 лет за "гомосексуализм")».

«ПОРА ВЫХОДИТЬ НА УЛИЦЫ», - резюмирует он.