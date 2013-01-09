Известный режиссер вслед за Депардье уезжает из Франции, но не в Россию

Известный французский режиссер, актер и сценарист Матье Кассовиц заявил, что покидает Францию, однако не стал раскрывать причины своего отъезда, отметив, что они не связаны с возможным введением 75-процентного налога на богатство в стране.

Режиссер «Багровых рек» и «Готики» отметил, что он слишком любит кино, чтобы работать во французском кинематографе, который стал точной копией американского.

Точно известно, что Кассовиц не уезжает в Россию. Он также не стал комментировать поступок Жерара Депардье, который на днях принял российское гражданство.

«Депардье волен делать то, что захочет. Он является таким же символом Франции, как камамбер, но теперь это утрачено», - цитирует Кассовица Le Monde.