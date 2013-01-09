Ларьки сносили не для того,чтобы снова их строили

«Информация о том, что ГУП «Метрополитен получил разрешение на строительство торговых павильонов у метро «Удельная», не верна», - утверждает глава администрации Выборгского района Петербурга Константин Шмелев.

Никто в администрацию за разрешением на строительство не обращался, рассказал глава района в беседе с корреспондентом «Новостей малого бизнеса». «Я руководителя Метрополитена Гарюгина знаю больше 20 лет, - пояснил он, - работали вместе. Если бы он что-то собирался строить в моем районе, обязательно позвонил бы». Константин Шмелев заверил, что никаких «даже очень красивых павильонов» возле станции метро «Удельная» строиться не будет. «Это я с командой убирал ларьки, очищал территорию, чтобы обеспечить удобный и безопасный подход, как к метро, так и к железнодорожной станции, - подчеркнул он, - а теперь кто-то будет опять ларьки строить?».

Константин Шмелев сообщил также, что есть идея построить рядом с метро и станцией сельскохозяйственный рынок. «Это старая идея, - рассказал глава района. - Дело в том, что с этой станции ежедневно уезжают десятки тысяч людей, а в летний период – сотни тысяч. И было бы правильно, чтобы люди могли покупать необходимые продукты непосредственно у станции, а не везли через весь город тяжелые сумки. Но никаких павильонов ларьков не будет, гарантирую».