В Чите коммерсант расплатился с приставами резиновыми женщинами

В Чите тридцатичетырехлетний коммерсант имел долг по налогам и пенсионным сборам около 90 тыс. рублей. Судебные приставы в результате арестовали часть товара его секс-шопа.

«В роли «арестанток» оказались две надувные резиновые куклы. Синтетических женщин в качестве платы за собственную недобросовестность, предложил взять, как это и предусмотрено законом, сам должник. Судебный пристав не стал возражать, оценив арестованное имущество в 11,5 тыс. рублей.



Теперь специфические игрушки будут переданы на реализацию, а вырученные средства перечислят взыскателям, сообщает vz.ru. Часть долга предприниматель заплатил обычными деньгами.