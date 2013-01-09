За организацию договорных матчей могут в скором времени наказать на 7 лет

Президент России Владимир Путин сегодня внес в Госдуму законопроект, направленный на борьбу с договорными матчами. Договорным будет считаться результат спортивного состязания, если он был предопределен заранее в результате подкупа участников или организаторов или их принуждения.

Согласно проекту закона, организаторы договорных матчей могут быть наказаны на 7 лет лишения свободы.

Проект закона, вносящий изменения в действующий закон "О физической культуре и спорте в РФ", а также в Уголовный и Налоговый кодексы РФ в целях предотвращения противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований в среду, 9 января, зарегистрирован в Государственной думе РФ. Текст законопроекта размещен в базе данных Госдумы.



Законопроектом устанавливается, что спортивные федерации обязаны отстранять от участия в соревнованиях лиц, которые подозреваются или обвиняются в противоправном влиянии на результаты спортивных соревнований, а в случае вынесения обвинительного приговора к таким лицам должны применяться и спортивные санкции, включая дисквалификацию.