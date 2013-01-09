Больше трех не собираться?

Депутат Законодательного Собрания Александр Кобринский обратился к Георгию Полтавченко в связи с разгоном «Снежной битвы» на Марсовом поле.

В обращении, отправленном в первый после каникул день работы петербургского парламента, «яблочник» просит губернатора ответить, будут ли и дальше «закручиваться гайки» и станет ли основополагающим для жизни горожан принцип «больше трёх не собираться»? Об этом сообщает пресс-служба фракции «Яблоко» в ЗС. Александр Кобринский призвал губернатора дать оценку действиям полиции и поставить перед руководством петербургского ГУ МВД вопрос об изменении отношения к жителям города, собирающимся на подобные акции.

Напомним, что полиция разогнала несколько сот молодых людей, собравшихся для игры в снежки на Марсовом поле 6 января, разгон сопровождался задержаниями. «Такие безобидные акции без всяких проблем и согласований проходят по всей Европе», - заметил Александр Кобринский. В подтверждение своих слов депутат отправил губернатору репродукцию картины Василия Сурикова «Взятие снежного городка» (1891), изображающей старинную русскую забаву, аналог которой три дня назад был запрещен полицией Петербурга. «Я думаю, если бы заранее поставить задачу – нанести мощный удар по репутации Санкт-Петербурга в стране и в мире, - трудно придумать что-то лучше, чем действия петербургской полиции», - убеждён Александр Кобринский.